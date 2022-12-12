В Днепре будет частично работать уличное освещение: подробности

С понедельника, 12 декабря, в Днепре снова заработает уличное освещение.

Об этом сообщает департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета.

Это связано с несколькими факторами: плохой погодой и большим количеством аварий. Также были частые обращения людей к городским властям с соответствующей просьбой.

Но вернут только часть. Так, общее количество действующего уличного освещения не будет превышать 30% и будет зависеть от ситуации в энергосистеме Украины. Выключать его будут в 21:00.

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