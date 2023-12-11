В Никополе отец сдал в ломбард ноутбук, который его сыну «подарила» жена Зеленского

Первыми тревогу забили учителя, которые заметили, что мальчик перестал посещать онлайн-занятия. Педагоги наведались к ученику домой, чтобы выяснить причину отсутствия ребенка на уроках. Как оказалось позже, отец забрал ноутбук, с помощью которого учился школьник, и отдал гаджет в ломбард.
Мальчик получил ноутбук от благотворительного фонда первой леди Елены Зеленской, чтобы иметь возможность посещать уроки. Лэптоп, который ребенок должен использовать для обучения, отец заложил в ломбард, получив за него 5 тысяч гривен.
Деньги 34-летний мужчина потратил на свои нужды. Впоследствии выяснилось, что отец мальчика судим за другие подобные преступления. Правоохранители объявили ему о подозрении в присвоении или растрате чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершенном в условиях военного положения.
Дальнейшую судьбу горе-отца будет решать суд.
Напомним, школьники Днепропетровщины могут бесплатно получить ноутбук. Девайсами на время обучения обеспечат детей из малообеспеченных семей или попавших в тяжелые жизненные обстоятельства. Для этого родители должны обратиться с соответствующим заявлением в школу, после чего ребенку выдадут школьный лэптоп.
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