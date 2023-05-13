Хороший ноутбук для учебы и работы: как выбрать в 2023 году

Полезная информация!

Собрались покупать ноутбук? Чтобы выбрать подходящую по всем параметрам модель, необходимо, прежде всего, определиться с целями покупки и предназначением устройства. Ноутбуки различаются по многочисленным характеристикам, в том числе и по предназначению: для простых повседневных задач, для работы и учебы, игровые, для программирования или графического дизайна.

Если желаете купить ноутбук для работы, направление вашей деятельности имеет решающее значение. Графическому дизайнеру нужно более мощное и производительное устройство. Тогда как бухгалтер сможет оформлять отчетность на относительно недорогом лэптопе с характеристиками среднего уровня.

Цены на ноутбуки

Поскольку курс доллара к гривне постоянно изменяется, цены зачастую указывают в условных единицах. По стоимости ноутбуки делятся на три категории:

бюджетные – до 300 у.е.;

средний уровень – до 700 долларов;

профессиональные – от 700 и выше.

Если работаете с документами, текстами, выбираете ноут для учебы, лучше смотреть в сторону среднеценовых моделей. Премиальные ноутбуки предназначены для работы с требовательным программным обеспечением. В эту группу входят и геймерские устройства с мощной видеокартой. Бюджетные выбирают для домашнего применения, например для просмотра видео и общения в социальных сетях.

Форм-фактор, размеры и дизайн

Сегодня на пике популярности находятся ультрабуки с компактными размерами и небольшим дисплеем с диагональю до 14 дюймов. Их важное преимущество – портативность и длительное время работы в автономном режиме от батареи.

Стандартные ноутбуки, как правило, укомплектованы экраном 15,6 дюйма с матовым или глянцевым покрытием. Имеются в продаже варианты с дисплеем 16 дюймов и больше. Понятно, что на большом экране помещается больше информации. Однако размер дисплея – не решающий фактор. Гораздо важнее тип матрицы и разрешение:

IPS – самый распространенный и проверенный временем вариант; TN+film либо WVA – такой тип матрицы идеально подходит для игровых ноутбуков; Liquid Retina с плотной упаковкой пикселей на дюйм – фирменные технологии Apple, которые используются на Macbook; Тип дисплея OLED можно встретить на топовых моделях ASUS и HP. Органические диоды обеспечивают хорошую яркость дисплея и экономный расход заряда.

Для работы с графикой выбирают более современные типы матрицы. Если же собираетесь использовать лэптоп в качестве печатной машинки, IPS идеальной подойдет под эти цели.

Характеристики ноутбука для работы

Есть минимальные требования актуальные на сегодняшний день. Так, для выполнения несложных задач по ведению бухгалтерии вполне хватит ноутбука с такими характеристиками:

процессоры AMD Ryzen 3, Intel Core i3, Apple M1/M2;

размер экрана от 13 дюймов с антибликовым покрытием;

объем оперативной памяти – не менее восьми Гб;

тип накопителя – SSD 256 Гб, который работает в 10 раз быстрее по сравнению с HDD;

встроенная видеокарта. Дискретную видеокарту ставят на ноутбуки для геймеров и дизайнеров.

В интернет-магазине “Цитрус” у всех желающих имеется возможность оформить кредит на ноутбуки ведущих брендов: Acer, ASUS, Apple MacBook, Dell, HP, MSI и др. Онлайн-консультанты с радостью помогут подобрать устройство с характеристиками под запросы клиента.

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