Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Хороший ноутбук для учебы и работы: как выбрать в 2023 году

Сегодня 21:01
просмотров

Полезная информация!

Собрались покупать ноутбук? Чтобы выбрать подходящую по всем параметрам модель, необходимо, прежде всего, определиться с целями покупки и предназначением устройства. Ноутбуки различаются по многочисленным характеристикам, в том числе и по предназначению: для простых повседневных задач, для работы и учебы, игровые, для программирования или графического дизайна. 

Новости Днепра про Хороший ноутбук для учебы и работы: как выбрать в 2023 году

Если желаете купить ноутбук для работы, направление вашей деятельности имеет решающее значение. Графическому дизайнеру нужно более мощное и производительное устройство. Тогда как бухгалтер сможет оформлять отчетность на относительно недорогом лэптопе с характеристиками среднего уровня.

Цены на ноутбуки

Поскольку курс доллара к гривне постоянно изменяется, цены зачастую указывают в условных единицах. По стоимости ноутбуки делятся на три категории:

  • бюджетные – до 300 у.е.;
  • средний уровень – до 700 долларов;
  • профессиональные – от 700 и выше.

Если работаете с документами, текстами, выбираете ноут для учебы, лучше смотреть в сторону среднеценовых моделей. Премиальные ноутбуки предназначены для работы с требовательным программным обеспечением. В эту группу входят и геймерские устройства с мощной видеокартой. Бюджетные выбирают для домашнего применения, например для просмотра видео и общения в социальных сетях.

Форм-фактор, размеры и дизайн

Сегодня на пике популярности находятся ультрабуки с компактными размерами и небольшим дисплеем с диагональю до 14 дюймов. Их важное преимущество – портативность и длительное время работы в автономном режиме от батареи.

Стандартные ноутбуки, как правило, укомплектованы экраном 15,6 дюйма с матовым или глянцевым покрытием. Имеются в продаже варианты с дисплеем 16 дюймов и больше. Понятно, что на большом экране помещается больше информации. Однако размер дисплея – не решающий фактор. Гораздо важнее тип матрицы и разрешение:

  1. IPS – самый распространенный и проверенный временем вариант;
  2. TN+film либо WVA – такой тип матрицы идеально подходит для игровых ноутбуков;
  3. Liquid Retina с плотной упаковкой пикселей на дюйм – фирменные технологии Apple, которые используются на Macbook;
  4. Тип дисплея OLED можно встретить на топовых моделях ASUS и HP. Органические диоды обеспечивают хорошую яркость дисплея и экономный расход заряда.

Для работы с графикой выбирают более современные типы матрицы. Если же собираетесь использовать лэптоп в качестве печатной машинки, IPS идеальной подойдет под эти цели.

Новости Днепра про Хороший ноутбук для учебы и работы: как выбрать в 2023 году

Характеристики ноутбука для работы

Есть минимальные требования актуальные на сегодняшний день. Так, для выполнения несложных задач по ведению бухгалтерии вполне хватит ноутбука с такими характеристиками:

  • процессоры AMD Ryzen 3, Intel Core i3, Apple M1/M2;
  • размер экрана от 13 дюймов с антибликовым покрытием;
  • объем оперативной памяти – не менее восьми Гб;
  • тип накопителя – SSD 256 Гб, который работает в 10 раз быстрее по сравнению с HDD;
  • встроенная видеокарта. Дискретную видеокарту ставят на ноутбуки для геймеров и дизайнеров.

В интернет-магазине “Цитрус” у всех желающих имеется возможность оформить кредит на ноутбуки ведущих брендов: Acer, ASUS, Apple MacBook, Dell, HP, MSI и др. Онлайн-консультанты с радостью помогут подобрать устройство с характеристиками под запросы клиента.

Новости Днепра про Хороший ноутбук для учебы и работы: как выбрать в 2023 годуРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как продлить заряд ноутбука при отключении света: 10 лайфхаков
    Новости Днепра
    13.12.2022 15:08
    Как продлить заряд ноутбука при отключении света: 10 лайфхаков

    Как помочь ноутбуку работать дольше без подключения к сети –…

    Заряжает роутер, ноутбук и использует солнечную энергию: как выбрать пауэрбанк и сколько он стоит
    Новости Днепра
    17.11.2022 15:15
    Заряжает роутер, ноутбук и использует солнечную энергию: как выбрать пауэрбанк и сколько он стоит

    Украину враг продолжает обстреливать ракетами. Его цель – объекты критической…

    Как настоящий: кондитер из Днепра создал сладкий гаджет
    Новости Днепра
    13.06.2022 14:19
    Как настоящий: кондитер из Днепра создал сладкий гаджет

    Известный днепровский кондитер Дмитрий Никифоренко создал очередной сладкий шедевр -…

    «На таких как он, держится земля»: в области наградили «героя»
    Новости Днепра
    15.03.2019 10:45
    «На таких как он, держится земля»: в области наградили «героя»

    Жителя Днепропетровщины без ног можно ставить всем в пример.

    2

    Последние новости

    Финал Евровидения уже сегодня: где смотреть и как голосовать
    Финал Евровидения уже сегодня: где смотреть и как голосовать

    Сегодня, 13 мая, в Ливерпуле пройдет финал главного песенного конкурса Евровидение-2023.

    Сегодня 20:11
    1
    просмотров
    Масштабное отключение: где в Днепре не будет света 9 часов с 15 по 18 мая (АДРЕСА)
    Масштабное отключение: где в Днепре не будет света 9 часов с 15 по 18 мая (АДРЕСА)

    В Днепре с 15 по 18 мая некоторым жителям будут выключать свет с 08:00 до 17:00.

    Сегодня 19:36
    0
    просмотров
    В Днепре на Терещенковской нашли тело мужчины с ножевыми ранениями в сердце: помогите опознать (ФОТО 18+)
    В Днепре на Терещенковской нашли тело мужчины с ножевыми ранениями в сердце: помогите опознать (ФОТО 18+)

    12 мая возле строительной площадки на улице Терещенковской горожане обнаружили тело мужчины.

    Сегодня 18:35
    0
    просмотров
    С 13 по 18 мая: в Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
    С 13 по 18 мая: в Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

    Не сжигайте мусор и сухостой, будьте осторожны с огнем!

    Сегодня 17:53
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине во время застолья мужчина забил деревянной палкой знакомого до смерти
    На Днепропетровщине во время застолья мужчина забил деревянной палкой знакомого до смерти

    12 мая в 14:30 в полицию позвонила 39-летняя жительница Верхнеднепровской громады.

    Сегодня 16:47
    0
    просмотров
    От удара оторвало ногу: на трассе Днепр-Павлоград микроавтобус сбил мужчину (ФОТО 18+)
    От удара оторвало ногу: на трассе Днепр-Павлоград микроавтобус сбил мужчину (ФОТО 18+)

    Будьте осторожны на дорогах!

    Сегодня 16:15
    0
    просмотров
    В Днепре в районе набережной собачка упала в 4-метровый колодец с водой
    В Днепре в районе набережной собачка упала в 4-метровый колодец с водой

    Сегодня, 13 мая, в 12:05 в Службу спасения позвонили обеспокоенные горожане.

    Сегодня 15:50
    0
    просмотров
    Россияне днем ​​обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть пострадавший
    Россияне днем ​​обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть пострадавший

    Не простим!

    Сегодня 14:25
    1
    просмотров
    В Днепре на Рабочей неизвестные разбили стекло в машине военного
    В Днепре на Рабочей неизвестные разбили стекло в машине военного

    Кто это сделал – неизвестно.

    Сегодня 13:45
    0
    просмотров
    Житель Павлограда обустроил в авто склад боеприпасов
    Житель Павлограда обустроил в авто склад боеприпасов

    В пятницу, 12 мая, правоохранители провели санкционированный судом обыск в автомобиле 43-летнего жителя Павлограда.

    Сегодня 12:52
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх