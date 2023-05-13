Хороший ноутбук для учебы и работы: как выбрать в 2023 году

Собрались покупать ноутбук? Чтобы выбрать подходящую по всем параметрам модель, необходимо, прежде всего, определиться с целями покупки и предназначением устройства. Ноутбуки различаются по многочисленным характеристикам, в том числе и по предназначению: для простых повседневных задач, для работы и учебы, игровые, для программирования или графического дизайна.
Если желаете купить ноутбук для работы, направление вашей деятельности имеет решающее значение. Графическому дизайнеру нужно более мощное и производительное устройство. Тогда как бухгалтер сможет оформлять отчетность на относительно недорогом лэптопе с характеристиками среднего уровня.
Поскольку курс доллара к гривне постоянно изменяется, цены зачастую указывают в условных единицах. По стоимости ноутбуки делятся на три категории:
Если работаете с документами, текстами, выбираете ноут для учебы, лучше смотреть в сторону среднеценовых моделей. Премиальные ноутбуки предназначены для работы с требовательным программным обеспечением. В эту группу входят и геймерские устройства с мощной видеокартой. Бюджетные выбирают для домашнего применения, например для просмотра видео и общения в социальных сетях.
Сегодня на пике популярности находятся ультрабуки с компактными размерами и небольшим дисплеем с диагональю до 14 дюймов. Их важное преимущество – портативность и длительное время работы в автономном режиме от батареи.
Стандартные ноутбуки, как правило, укомплектованы экраном 15,6 дюйма с матовым или глянцевым покрытием. Имеются в продаже варианты с дисплеем 16 дюймов и больше. Понятно, что на большом экране помещается больше информации. Однако размер дисплея – не решающий фактор. Гораздо важнее тип матрицы и разрешение:
Для работы с графикой выбирают более современные типы матрицы. Если же собираетесь использовать лэптоп в качестве печатной машинки, IPS идеальной подойдет под эти цели.
Есть минимальные требования актуальные на сегодняшний день. Так, для выполнения несложных задач по ведению бухгалтерии вполне хватит ноутбука с такими характеристиками:
В интернет-магазине “Цитрус” у всех желающих имеется возможность оформить кредит на ноутбуки ведущих брендов: Acer, ASUS, Apple MacBook, Dell, HP, MSI и др. Онлайн-консультанты с радостью помогут подобрать устройство с характеристиками под запросы клиента.Виктория
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