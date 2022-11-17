Заряжает роутер, ноутбук и использует солнечную энергию: как выбрать пауэрбанк и сколько он стоит

Украину враг продолжает обстреливать ракетами. Его цель – объекты критической инфраструктуры, особенно электростанции. В Днепре уже несколько дней действуют аварийные отключения света, никаких графиков нет. Электричество может пропасть в любую минуту. Чтобы не остаться без связи с внешним миром, и особенно, если от наличия тока в сети зависит работа или учеба можно приобрести дополнительные зарядные станции. Пауэрбанки помогут зарядить телефон, модем и даже ноутбук. Главное – знать, какое устройство выбирать. Журналисты dnepr.info разобрались, какой аккумулятор поможет подзарядиться и сколько он стоит.

Внешний вид

Пауэрбанки бывают из пластика и металла. Первые – стоят дешевле, потому что для их производства используют более дешевый, но менее долговечный материал. Вторые – дороже. Но при этом их оболочка не треснет, если батарея вдруг упадет на пол. Также есть варианты и прорезиненным корпусом. Они самые дорогие, но и максимально надежные.

Емкость «банки»

Емкость аккумулятора –определяет, как много гаджетов можно зарядить за раз, используя «полную» банку энергии.

Компактный аккумулятор до 6000 мАч в состоянии справиться с разовой зарядкой телефона, но бессилен при желании его хозяина зарядить ноутбук или даже планшет. Справиться с этой техникой могут «банки» с мощностью от 10 000 до 15 000 мАч. В магазинах продаются устройства от 20 000 мАч и до 90 000 мАч. Но при этом весить они могут не один килограмм, а чтобы их транспортировать – нужна отдельная сумка. Зато зарядить такому устройству под силу все – от телефона до ноутбука.

Сила заряда

При выборе пауэрбанка также важна и сила тока, которую он выдает. От нее зависит как долго будут заряжаться гаджеты. Если чего число меньше, чем требуется ноутбуку или смартфону, то зарядка будет длиться долго. Также эта цифра влияет на скорость зарядки самой батареи. «Поглощает» энергию из сети он гораздо медленнее, чем отдает. Но при этом медлительность зарядки самого аккумулятора никак не влияет на его скорость зарядки других гаджетов. Чем дороже модель – тем быстрее она заряжается сама и заряжает другую технику. Для зарядки ноутбука понадобится пауэрбанк минимум на 15 вольт или 30 Вт. Самые простые аккумуляторы могут выдавать около 5 Вт, модели с быстрой зарядкой – от 9 и до 20 Вт. «Банка» с силой тока в 5-10 Вт зарядит среднестатистический мобильный телефон за полчаса.

Важный нюанс, если решили купить аккумулятор с функцией быстрой зарядки, то нужно убедится, что пауэрбанк поддерживает ту же технологию «быстрого питания», что и смартфон.

Порты «банки»

Если планируете заряжать от аккумулятора только телефон, то можно сэкономить и купить батарею только с одним выходным портом. Если же телефонов будет несколько и предполагается зарядки и других устройств, то нужно брать аккумулятор, снабженный сразу несколькими разъёмами. Чаще всего в «комплекте» идут USB Type-A, Micro-USB и USB Type-С.

Количество зарядов

При выборе пауэрбанка можно самостоятельно подсчитать насколько зарядок телефона хватит полного аккумулятора «банки». Сделать это можно таким образом: емкость аккумулятора телефона умножить на 1,5 и разделить на емкость пауэрбанка. Например, если батарея в телефоне 2300 мАч, а портативная зарядка рассчитана на 10 000 мАч, то для начала мы 2300 умножаем на 1,5, а после делим на 10 000. В результате получаем 2,89. То есть полного заряда пауэрбанка хватит на то, чтобы почти три раза полностью зарядить смартфон.

Дополнительные функции

К некоторым моделям аккумуляторов в комплекте идет небольшая солнечная панель. Полностью зарядить «банку» она вряд ли сможет, но частично пополнить заряд – вполне.

Еще одна дополнительная функция аккумулятора – возможность сквозного заряда, когда устройство само заряжается от сети, но при этом одновременно заряжает и телефон. За эту функцию придется немного доплатить, так что подумайте сразу нужна она или нет.

Также на рынке есть модели пауэрбанков с беспроводной зарядкой. На корпусе устройства есть специально помеченная «площадка» куда следует положить смартфон или другой гаджет. Но при использовании этой функции зарядка происходит медленнее, поскольку при этом сильно рассеивается энергия.

Из дополнительных функций, некоторые «банки» могут быть снабжены фонариком. Светить он будет долго, так как потребляет мало мощности.

В комплекте к аккумулятору чаще всего идет только один шнур – тот, что заряжает непосредственно пауэрбанк от сети. Для того, чтобы «питать» смартфон, модем, планшет или ноутбук у вас должен быть собственный «переходник».

Цена аккумулятора

Рынок пауэрбанков огромен, выбрать можно аккумулятор как известной марки, так и не очень популярного или раскрученного бренда. Цена на зарядные устройства разная. Так, «банка» на 10 000 мАч в среднем стоит 1,2 – 1,4 тыс грн, но есть модели ценой и до тысячи гривен. За мощность в 20 000 мАч придется отдать до 2 тыс грн.

За аккумулятор от 30 000 и выше просят от 4 до 8 тыс грн. Более дороги модели оснащены солнечной панелью. Пауэрбанк неизвестной марки, но с батареей на 30 000 мАч может обойтись и 3,5 тыс грн.

Включить сеть

Если Интернет проходит в квартиру по оптоволоконному кабелю, то во время отключений света пауэрбанк поможет не остаться без Интернета. Для этого его нужно подключить к роутеру, но мощность аккумулятора должна быть не ниже потребляемой роутером. Наилучший вариант – «банка» на 15-20 000 мАч.

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