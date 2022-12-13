Як продовжити заряд ноутбука при відключенні світла: 10 лайфхаків

Як допомогти ноутбуку працювати довше без підключення до мережі – читайте далі.

Часті відключення електрики не можуть не засмучувати працьовитих українців, але навіть у цих умовах вони намагаються вести звичний спосіб життя, у тому числі й використовуючи гаджети, наприклад, ноутбуки. Так, зберігайте корисні поради у випадку тимчасового блекауту:

1 Віддавайте перевагу простому текстовому редактору замість енергоємного Microsoft Word, а якщо він все ж таки потрібен, вимкніть опцію автозбереження;

2 Вимкніть Wi-Fi, Bluetooth, VGA, Ethernet, PCMCIA, USB та бездротовий зв’язок, якщо вони не знадобляться для роботи;

3 Переводьте ноутбук у сплячий режим, якщо відходьте від нього на деякий час;

4 Зменшіть яскравість та роздільну здатність екрана;

5 Не перегрівайте і не переохолоджуйте ноутбук;

6 Вимкніть зовнішні пристрої (USB-миша, портативні жорсткі диски, USB веб-камери);

7 Зберігайте дані в пам’яті комп’ютера, на флеш-накопичувачі або у хмарі, а не на CD або DVD;

8 Не залишайте диск у дисководі;

9 Слідкуйте за тим, щоб ноутбук не розряджався до позначок нижче 20%, так можна вберегти батарею від зносу;

10 Видаліть непотрібні програми, файли, очищайте кеш – сміття у вашому девайсі гальмує роботу і ноутбук при цьому використовує більше живлення.

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