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В Днепре открылись елочные базары: цены и адреса (ФОТО)

Сегодня 18:14
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Уже через три недели мы будем встречать Новый, 2023, год.

Новости Днепра про В Днепре открылись елочные базары: цены и адреса (ФОТО)

Конечно, из-за войны войны с россией в этом году праздник будет не таким, как всегда. Но, несмотря на все, украинцы хотят праздновать — даже украсить дома елку.

В Днепре уже стартовала продажа новогодних деревьев.

Так, можно купить елки возле ТРЦ «Аполло». По словам продавца Дмитрия, спрос на елки не снизился по сравнению с прошлым годом. Люди покупают, например, только за сегодняшний день днепряне приобрели 30 елок. Цены разные, но, как отметил Дмитрий, не выше прошлогодних.

Новости Днепра про В Днепре открылись елочные базары: цены и адреса (ФОТО)

К примеру, за сосну обычную в 1,2 м просят от 300 грн. А вот за елку в 2,5 м придется отдать 1000 грн.

Новости Днепра про В Днепре открылись елочные базары: цены и адреса (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре открылись елочные базары: цены и адреса (ФОТО)

Кроме того, новогодние деревья продают возле ТРЦ «Нагорка». Цены там тоже разные: от 400 до 1000 грн, смотря какое дерево вы хотите.

Новости Днепра про В Днепре открылись елочные базары: цены и адреса (ФОТО)

А на ж/м Победа цены стартуют от 500 грн.

Новости Днепра про В Днепре открылись елочные базары: цены и адреса (ФОТО)

Такая елка, как на фото, стоит 850 грн.

Новости Днепра про В Днепре открылись елочные базары: цены и адреса (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, где в Днепре будут продавать живые елки.

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Новости Днепра про В Днепре открылись елочные базары: цены и адреса (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре открылись елочные базары: цены и адреса (ФОТО)Русский

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