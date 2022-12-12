В Днепре открылись елочные базары: цены и адреса (ФОТО)

Конечно, из-за войны войны с россией в этом году праздник будет не таким, как всегда. Но, несмотря на все, украинцы хотят праздновать — даже украсить дома елку.
В Днепре уже стартовала продажа новогодних деревьев.
Так, можно купить елки возле ТРЦ «Аполло». По словам продавца Дмитрия, спрос на елки не снизился по сравнению с прошлым годом. Люди покупают, например, только за сегодняшний день днепряне приобрели 30 елок. Цены разные, но, как отметил Дмитрий, не выше прошлогодних.
К примеру, за сосну обычную в 1,2 м просят от 300 грн. А вот за елку в 2,5 м придется отдать 1000 грн.
Кроме того, новогодние деревья продают возле ТРЦ «Нагорка». Цены там тоже разные: от 400 до 1000 грн, смотря какое дерево вы хотите.
А на ж/м Победа цены стартуют от 500 грн.
Такая елка, как на фото, стоит 850 грн.
Напомним, ранее мы писали, где в Днепре будут продавать живые елки.
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