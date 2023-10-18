В Днепре рецидивист украл из киоска ноутбук: ему «светит» до 10 лет за решеткой

Злоумышленника задержали.

Вчера, 17 октября, около 10:00 мужчина украл из киоска в Чечеловском районе ноутбук.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Как выяснили полицейские, подозреваемый подошел к киоску и заметил на прилавке компьютерную технику. Когда продавщица отвлеклась, злоумышленник взял ее и сбежал.

Правоохранители в течение часа задержали правонарушителя и изъяли похищенный ноутбук. Грабителем оказался 37-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Теперь мужчине «светит» наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Продолжается следствие.

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