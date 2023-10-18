В Днепре рецидивист украл из киоска ноутбук: ему «светит» до 10 лет за решеткой

Вчера, 17 октября, около 10:00 мужчина украл из киоска в Чечеловском районе ноутбук.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Как выяснили полицейские, подозреваемый подошел к киоску и заметил на прилавке компьютерную технику. Когда продавщица отвлеклась, злоумышленник взял ее и сбежал.
Правоохранители в течение часа задержали правонарушителя и изъяли похищенный ноутбук. Грабителем оказался 37-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Теперь мужчине «светит» наказание в виде до 10 лет лишения свободы.
Продолжается следствие.
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