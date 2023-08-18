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  • Каховское море, пустыня, а теперь кустарник: казацкая «Антлантида» близ Никополя окончательно зазеленела

Каховское море, пустыня, а теперь кустарник: казацкая «Антлантида» близ Никополя окончательно зазеленела

Сегодня 20:38
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Природа берет свое.

Новости Днепра про Каховское море, пустыня, а теперь кустарник: казацкая

Каховское море продолжает стремительно зеленеть. Если еще два месяца назад здесь была бескрайняя пустыня, то уже сегодня зеленые луга. Не зря затоплена казацкая Атлантида, когда-то называлась Великим Лугом.

Болотистая местность теперь усеяна разнообразными травами и даже маленькими деревьями. Скорее всего, семена растений сюда либо намело ветром, либо наносили птички.

Видео из Каховского водохранилища показал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Водохранилище прозвали казацкой «Атлантидой» из-за того, что советские власти более 70 лет назад окончательно спрятали под водой остатки сечевых поселений.

Напомним, ранее мы рассказывали о давней немецкой дороге, по которой во Вторую мировую фашистские захватчики перевозили людей и технику.

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