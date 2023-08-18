Каховское море, пустыня, а теперь кустарник: казацкая «Антлантида» близ Никополя окончательно зазеленела

Природа берет свое.

Каховское море продолжает стремительно зеленеть. Если еще два месяца назад здесь была бескрайняя пустыня, то уже сегодня зеленые луга. Не зря затоплена казацкая Атлантида, когда-то называлась Великим Лугом.

Болотистая местность теперь усеяна разнообразными травами и даже маленькими деревьями. Скорее всего, семена растений сюда либо намело ветром, либо наносили птички.

Видео из Каховского водохранилища показал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Водохранилище прозвали казацкой «Атлантидой» из-за того, что советские власти более 70 лет назад окончательно спрятали под водой остатки сечевых поселений.

Напомним, ранее мы рассказывали о давней немецкой дороге, по которой во Вторую мировую фашистские захватчики перевозили людей и технику.

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