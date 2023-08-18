Ряд пригородных поездов из Днепра изменил расписание движения

Приднепровская железная дорога назначает курсирование ряда пригородных поездов к/со станции Демурино вместо к/со станций Покровск и Межевая.
Так, с 17 августа и до отмены пригородный поезд №6130 Днепр-Главный – Межевая будет курсировать до ст. Демурино.
С 18 августа и до отмены:
— пригородный поезд № 6109 Межевая – Днепр-Главный будет курсировать со ст. Демурино;
— пригородный поезд 6148/6145 Чаплино – Гродовка – Чаплино назначен в сообщении Чаплино – Демурине – Чаплино;
— пригородный поезд № 6112/6123 Чаплино – Покровск – Чаплино будет курсировать в сообщении Чаплино – Демурине – Чаплино.
С подробным расписанием этих и других пригородных поездов Приднепровской железной дороги можно ознакомиться на официальном сайте регионального филиала www.dp.uz.gov.ua, а также на информационных досках железнодорожных вокзалов и станций.
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