Ряд пригородных поездов из Днепра изменил расписание движения

На Приднепровской железной дороге есть изменения в расписании отдельных пригородных поездов.

Приднепровская железная дорога назначает курсирование ряда пригородных поездов к/со станции Демурино вместо к/со станций Покровск и Межевая.

Так, с 17 августа и до отмены пригородный поезд №6130 Днепр-Главный – Межевая будет курсировать до ст. Демурино.

С 18 августа и до отмены:

— пригородный поезд № 6109 Межевая – Днепр-Главный будет курсировать со ст. Демурино;

— пригородный поезд 6148/6145 Чаплино – Гродовка – Чаплино назначен в сообщении Чаплино – Демурине – Чаплино;

— пригородный поезд № 6112/6123 Чаплино – Покровск – Чаплино будет курсировать в сообщении Чаплино – Демурине – Чаплино.

С подробным расписанием этих и других пригородных поездов Приднепровской железной дороги можно ознакомиться на официальном сайте регионального филиала www.dp.uz.gov.ua, а также на информационных досках железнодорожных вокзалов и станций.

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