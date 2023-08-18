Низка приміських потягів із Дніпра змінила розклад руху

На Придніпровській залізниці є зміни в розкладі руху окремих приміських поїздів.

Придніпровська залізниця призначає курсування низки приміських поїздів до/зі станції Демурине замість до/зі станцій Покровськ та Межова.

Так, з 17 серпня і до відміни приміський поїзд № 6130 Дніпро-Головний – Межова курсуватиме до ст. Демурине.

З 18 серпня і до відміни:

– приміський поїзд № 6109 Межова – Дніпро-Головний курсуватиме зі ст. Демурине;

– приміський поїзд 6148/6145 Чаплине – Гродівка – Чаплине призначено в сполученні Чаплине – Демурине – Чаплине;

– приміський поїзд № 6112/6123 Чаплине – Покровськ – Чаплине курсуватиме в сполученні Чаплине – Демурине – Чаплине.

З детальним розкладом цих та решти приміських поїздів Придніпровської залізниці можна ознайомитися на офіційному сайті регіональної філії www.dp.uz.gov.ua, а також на інформаційних дошках залізничних вокзалів та станцій.

Читайте також:

Українська

Автор: