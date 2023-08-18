Сегодня на Днепропетровщине попрощаются с капитаном, который погиб в бою за Украину

Вечная слава Герою!

Сегодня, 18 августа, в Каменском попрощаются с капитаном Сергеем Галузиным, который погиб, защищая Украину.

Сергей родился 30 сентября 1974 года. В 1996-м окончил Академию пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого. С 1996 по 2015 год мужчина проходил военную службу на разных должностях. Был участником АТО/ООС. С начала марта прошлого года вступил в ряды Сил территориальной обороны.

Погиб Сергей 13 августа 2023 года в бою в Донецкой области.

Об этом сообщил мэр Каменского Андрей Белоусов.

От имени всей громады, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, – написал он.

У Героя остались жена, сын, дочь, родители и сестра.

Похоронят воина сегодня в 12:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

Выражаем искренние соболезнования близким и родным защитника!

Вечная память и слава Герою!

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