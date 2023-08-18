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Экстремальная жара в Днепре: в Минздраве рассказали, как обезопасить свое здоровье

Сегодня 10:00
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Жара будет продолжаться еще долго.

Новости Днепра про Экстремальная жара в Днепре: в Минздраве рассказали, как обезопасить свое здоровье

В этом году лето в Украине оказалось очень жарким: столбики термометра каждый день поднимаются выше отметки 30+.

В Минздраве рассказали, как обезопасить свое здоровье во время экстремальной жары.

Прежде всего избегайте пребывания на улице в самые жаркие часы (с 10 до 18). Как можно больше времени старайтесь находиться в помещении с кондиционером. Пейте много жидкости, даже если вы не испытываете жажды. Охлаждайте кожу. Осторожно планируйте спортивные активности. Ешьте легкую сбалансированную пищу. Откажитесь от алкоголя. Никогда не оставляйте детей или домашних животных в машине.

В очень жаркие дни следует быть внимательными к своему здоровью и состоянию людей вокруг. Если вам или кому-то из тех, кто рядом с вами, вдруг стало плохо – не медлите, обращайтесь за медицинской помощью, – призвали в Минздраве.

Отметим, чаще всего от высоких температур страдают люди старше 65 лет, малыши до двух лет и лица, имеющие хронические заболевания или психические расстройства.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре ожидается жаркий день.

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Новости Днепра про Экстремальная жара в Днепре: в Минздраве рассказали, как обезопасить свое здоровьеУкраїнська Новости Днепра про Экстремальная жара в Днепре: в Минздраве рассказали, как обезопасить свое здоровьеРусский

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