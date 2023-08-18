В Днепре «заминировали» аэропорт, который не работает уже полтора года

А "минеры" знают вообще об этом?

В Днепре неизвестные продолжают «минировать» разные объекты.

Так, вчера, 17 августа, в правоохранительные органы поступило два сообщения о минировании.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В письмах говорилось о взрывчатке в здании СБУ и аэропорту; Днепровском городском совете, редакции местного СМИ и судах.

Правоохранители проверили 18 объектов, никаких взрывных предметов не обнаружили.

Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: