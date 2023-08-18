В Днепре «заминировали» аэропорт, который не работает уже полтора года

В Днепре неизвестные продолжают «минировать» разные объекты.
Так, вчера, 17 августа, в правоохранительные органы поступило два сообщения о минировании.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
В письмах говорилось о взрывчатке в здании СБУ и аэропорту; Днепровском городском совете, редакции местного СМИ и судах.
Правоохранители проверили 18 объектов, никаких взрывных предметов не обнаружили.
Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.
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