В Днепре в субботу будут выключать свет: где именно и почему

Важная информация!

В субботу, 19 августа, в Днепре будут выключать свет.

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Так, в связи с проведением ремонтных работ завтра с 08:00 до 08:30 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

проспект Богдана Хмельницкого: 134, 136, 138, 140

На всякий случай зарядите телефон!

Напомним, ранее мы писали, что тысячам людей в Днепре и области с 21 по 27 августа отключат свет: все адреса.

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