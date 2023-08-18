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В Днепре в субботу будут выключать свет: где именно и почему

Сегодня 13:42
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре в субботу будут выключать свет: где именно и почему

В субботу, 19 августа, в Днепре будут выключать свет.

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Так, в связи с проведением ремонтных работ завтра с 08:00 до 08:30 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • проспект Богдана Хмельницкого: 134, 136, 138, 140

На всякий случай зарядите телефон!

Новости Днепра про В Днепре в субботу будут выключать свет: где именно и почему

Напомним, ранее мы писали, что тысячам людей в Днепре и области с 21 по 27 августа отключат свет: все адреса.

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