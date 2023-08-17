“І ми, і вони знають, і всі чекають”: що відомо про німецьку дорогу на дні Каховського водосховища

З дна Каховського водосховища могла винирнути німецька дорога, якою фашистські загарбники у Другу світові перебиралися на інший берег.

Після того, як Каховське море остаточно обміліло, історики почали шукати дорогу, яку проклали німецькі загарбники під час Другої світової, для того, щоб їздити між берегами Дніпра. Дехто переконаний, що цю переправу можна було б використати для перекиду сили та техніки на окуповані території.

Про це очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко розповів у програмі ВасильєвГорстро на 11 каналі.

За словами Євтушенка, і ми, і росіяни про цей шлях знаємо.

Це трошки інша територія. Це дорога, про яку вже знають росіяни. Вони і з дронів це можуть бачити, та і з берега. Це дорога, яка використовувалася німцями під час Другої світової війни для переходу з лівого берега на правий. По ній йшла як жива сила, так і броня, – розповів Євтушенко Посадовець стверджує, що цей шлях міцний та має добру основу. Проте два мости, які були на дорозі – не збереглися. Євтушенко зазначив, що обміління водосховища відкрило вікно можливостей для обох сторін, тож кожен наразі чекає на дії інших. Обидва береги наразі потужно заміновані, тож навряд чи вийде так просто перебратися на іншу сторону. Євтушенко каже, що військові усе знають та розберуться без порад сторонніх. Але це військова царина – військові самі про неї заговорять, коли прийде час, – прокоментував начальник РВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що козацька “Антлантида” стрімко заростає зеленню – у мережі опублікували нові фото обмілілого Каховського водосховища.

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