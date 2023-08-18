В сети показали, как выглядел фонтан в карьере на ж/м Красный Камень (ФОТО)

Да, он там раньше был!

Карьер на жилом массиве Красный Камень – одно из самых любимых мест отдыха днепрян.

С этим местом связано немало легенд. Так, некоторые горожане уверены, что там живут сомы-людоеды, а другие утверждают, что одна из скал, которыми окружен карьер, проклята.

Но это только легенды.

А вот о том, что раньше здесь был фонтан, мало кто знает.

Как он выглядел, показали в ФБ-сообществе «Екатеринослав — Днепропетровск: история, фото».

Известно, что этот фонтан работал до 1990-х годов.

Напомним, ранее мы писали, как раньше выглядел ресторан «Старый лоцман» в Днепре: варьете и рыбацкий зал (ФОТО).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: