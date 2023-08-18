В сети показали, как выглядел фонтан в карьере на ж/м Красный Камень (ФОТО)

Карьер на жилом массиве Красный Камень – одно из самых любимых мест отдыха днепрян.
С этим местом связано немало легенд. Так, некоторые горожане уверены, что там живут сомы-людоеды, а другие утверждают, что одна из скал, которыми окружен карьер, проклята.
Но это только легенды.
А вот о том, что раньше здесь был фонтан, мало кто знает.
Как он выглядел, показали в ФБ-сообществе «Екатеринослав — Днепропетровск: история, фото».
Известно, что этот фонтан работал до 1990-х годов.
Напомним, ранее мы писали, как раньше выглядел ресторан «Старый лоцман» в Днепре: варьете и рыбацкий зал (ФОТО).
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