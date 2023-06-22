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Качество воды в Днепре: есть повышение определенных азотных веществ в реке

Сегодня 10:22
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В реке Днепр проверили качество воды.

Новости Днепра про Качество воды в Днепре: есть повышение определенных азотных веществ в реке

О результатах мониторинга сообщили в Днепровском горсовете.

Еженедельно проводится мониторинг качества речной воды. Специалисты принимают пробы и определяют уровень загрязнения, интенсивность цветения, бактерий и патогенных микроорганизмов.

Пока нет критических изменений в качестве речной воды. Есть некоторые повышения определенных азотных веществ, цвета воды и других показателей. Однако все в рамках летней сезонной нормы.

Отметим, что на пляжах Днепра в этом году запрещено купаться.

Напомним, ранее в реке Самара обнаружили значительное превышение кишечной палочки.

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