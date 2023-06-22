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Якість води в Дніпрі: є підвищення певних азотних речовин в річці

Сьогодні 10:22
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У річці Дніпро перевірили якість води. 

Новости Днепра про Якість води в Дніпрі: є підвищення певних азотних речовин в річці

Про результати моніторингу повідомили в Дніпровській міськраді.

Щотижня проводиться моніторинг якості річкової води. Фахівці беруть проби та визначають рівень забруднення, інтенсивність цвітіння, наявність бактерій та патогенних мікроорганізмів. 

Наразі немає критичних змін у якості річкової води. Є деякі підвищення певних азотних речовин, кольору води та решти показників. Проте все в рамках літньої сезонної норми. 

Зауважимо, що цього року на пляжах Дніпра заборонено купатися. 

Нагадаємо, раніше в річці Самара знайшли значне перевищення кишкової палички. 

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Новости Днепра про Якість води в Дніпрі: є підвищення певних азотних речовин в річціУкраїнська

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