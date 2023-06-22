Якість води в Дніпрі: є підвищення певних азотних речовин в річці

Про результати моніторингу повідомили в Дніпровській міськраді.
Щотижня проводиться моніторинг якості річкової води. Фахівці беруть проби та визначають рівень забруднення, інтенсивність цвітіння, наявність бактерій та патогенних мікроорганізмів.
Наразі немає критичних змін у якості річкової води. Є деякі підвищення певних азотних речовин, кольору води та решти показників. Проте все в рамках літньої сезонної норми.
Зауважимо, що цього року на пляжах Дніпра заборонено купатися.
Нагадаємо, раніше в річці Самара знайшли значне перевищення кишкової палички.
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