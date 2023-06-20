У притоці Дніпра зашкалює рівень кишкової палички

Фахівці зафіксували значне перевищення рівня кишкової палички в річці Самара. Про це повідомив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.
За його словами, останнім часом значно погіршилася якість води в Самарі. За результатами лабораторних досліджень зафіксовані значні перевищення встановлених нормативів за індексом лактопозитивної кишкової палички. Це свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми.
Тож людям рекомендують не купатися в річці, щоб уникнути гострих кишкових інфекцій.
Під час купання річкова вода неодмінно потрапляє в ротову порожнину. З огляду на це, я наполегливо рекомендую уникати купання та відпочинку на воді в Самарі. Захворюванням краще запобігти завдяки поміркованим рішенням. Це питання безпеки. Прошу роз’яснити ситуацію дітям», – написав він.
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