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У притоці Дніпра зашкалює рівень кишкової палички

Сьогодні 13:23
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У річці Самарі зафіксували перевищений рівень кишкової палички.

Новости Днепра про У притоці Дніпра зашкалює рівень кишкової палички

Фахівці зафіксували значне перевищення рівня кишкової палички в річці Самара. Про це повідомив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік. 

За його словами, останнім часом значно погіршилася якість води в Самарі. За результатами лабораторних досліджень зафіксовані значні перевищення встановлених нормативів за індексом лактопозитивної кишкової палички. Це свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми.

Тож людям рекомендують не купатися в річці, щоб уникнути гострих кишкових інфекцій. 

Під час купання річкова вода неодмінно потрапляє в ротову порожнину. З огляду на це, я наполегливо рекомендую уникати купання та відпочинку на воді в Самарі. Захворюванням краще запобігти завдяки поміркованим рішенням. Це питання безпеки. Прошу роз’яснити ситуацію дітям», – написав він.

Крім того, у місті заборонено ловити та продавати річкову рибу. 
 
Нагадаємо, раніше в ОВА заборонили ловити та продавати рибу на території Дніпропетровської області. Причина – загроза інфекційних хвороб. Внаслідок підриву Каховської ГЕС у водоймах на території регіону зафіксували значний мор прісноводної риби. 
 
Для довідки: річка Самара – ліва притока Дніпра. Протікає через в межах Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей.
 

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Новости Днепра про У притоці Дніпра зашкалює рівень кишкової паличкиУкраїнська

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