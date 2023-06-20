У притоці Дніпра зашкалює рівень кишкової палички

У річці Самарі зафіксували перевищений рівень кишкової палички.

Фахівці зафіксували значне перевищення рівня кишкової палички в річці Самара. Про це повідомив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

За його словами, останнім часом значно погіршилася якість води в Самарі. За результатами лабораторних досліджень зафіксовані значні перевищення встановлених нормативів за індексом лактопозитивної кишкової палички. Це свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми.

Тож людям рекомендують не купатися в річці, щоб уникнути гострих кишкових інфекцій.

Під час купання річкова вода неодмінно потрапляє в ротову порожнину. З огляду на це, я наполегливо рекомендую уникати купання та відпочинку на воді в Самарі. Захворюванням краще запобігти завдяки поміркованим рішенням. Це питання безпеки. Прошу роз’яснити ситуацію дітям», – написав він. Крім того, у місті заборонено ловити та продавати річкову рибу.

Нагадаємо, раніше в ОВА заборонили ловити та продавати рибу на території Дніпропетровської області. Причина – загроза інфекційних хвороб. Внаслідок підриву Каховської ГЕС у водоймах на території регіону зафіксували значний мор прісноводної риби.

Для довідки: річка Самара – ліва притока Дніпра. Протікає через в межах Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей.

Читайте також:

Українська

Автор: