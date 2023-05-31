Чи каратимуть мешканців Дніпра, які прийдуть поплавати на пляжах попри заборону

Пляжі готують до літнього сезону

Як повідомили у міськраді, у Дніпрі готують зони відпочинку біля води. Учора комісія ТБНС прийняла рішення про заборону купання на офіційних пляжах, проте їх все одно обстежать та приведуть до ладу.

Зокрема, Придніпровський та Майнулівський пляж уже підготували до літнього сезону. Водолази ДСНС очистили дно річки. За словами надзвичайників, у воді вони познаходили пляшки, рибацькі ліски та сітки, гілля, мотузки та каміння.

Роботи вже ведуться на третьому офіційному пляжі, що на Монастирському острові.

Чи каратимуть відпочивальників за купання на пляжах

30 травня комісія ТБНС винесла рішення про заборону купання на пляжах Дніпра. Це пов’язано з продовженням дії воєнного стану на території країни. Проте тих, хто все ж наважиться прийти поплавати, карати не будуть.

На пляжах будуть стояти попереджувальні таблички “Купатися заборонено”, але штрафів чи інших покарань не буде. Відповідальність лежить на відпочивальниках, які самі вирішують чи безпечно їм буде відпочивати біля води. У той же час, на пляжах будуть проводити роз’яснювальну роботу поліціянти та рятувальники, які попереджатимуть про можливу небезпеку.

Що заборонено

За словами поліціянтів, під час рейдів людям роз’яснюватимуть про заборону купання у водоймі. Також попередять про порушення публічного порядку, а саме про розпивання алкоголю, куріння та перебування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння в громадських місцях.

У поліції нагадують, що за це є адміністративна відповідальність.

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