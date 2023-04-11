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Кабмин разрешил вручать повестки вне зависимости от места жительства

Сегодня 15:35
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Кабинет министров на заседании 7 апреля расширил функции территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) и разрешил вручать повестки военнообязанным независимо от места учета.

Новости Днепра про Кабмин разрешил вручать повестки вне зависимости от места жительства

Как указано в соответствующем постановлении правительства, территориальные центры комплектования могут уведомлять о призыве на военную службу во время мобилизации независимо от места нахождения военнообязанного на воинском учете. 

Ранее этого уточнения в постановлении не было, а во время вручения повестки на улице военнообязанный мог от нее отказаться, если он не зарегистрирован по месту выдачи повестки.

Также, согласно изменениям, за вручение повесток резервистам в особый период, а также военнообязанным во время мобилизации ответственный руководитель ТЦК.

Новости Днепра про Кабмин разрешил вручать повестки вне зависимости от места жительства

Новости Днепра про Кабмин разрешил вручать повестки вне зависимости от места жительства

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