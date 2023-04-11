Кабмин разрешил вручать повестки вне зависимости от места жительства

Кабинет министров на заседании 7 апреля расширил функции территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) и разрешил вручать повестки военнообязанным независимо от места учета.

Как указано в соответствующем постановлении правительства, территориальные центры комплектования могут уведомлять о призыве на военную службу во время мобилизации независимо от места нахождения военнообязанного на воинском учете.

Ранее этого уточнения в постановлении не было, а во время вручения повестки на улице военнообязанный мог от нее отказаться, если он не зарегистрирован по месту выдачи повестки.

Также, согласно изменениям, за вручение повесток резервистам в особый период, а также военнообязанным во время мобилизации ответственный руководитель ТЦК.

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