В среду в Днепре будут выключать свет: где именно

Так, будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

В Днепре в среду, 12 апреля, планируют выключать свет с 08:00 до 17:00. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

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