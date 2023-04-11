В среду в Днепре будут выключать свет: где именно

В Днепре в среду, 12 апреля, планируют выключать свет с 08:00 до 17:00. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Причина – проведение ремонтных работ.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Так, будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
Поэтому советуем зарядить телефоны и повербанки.
Напомним, ранее мы писали: отключение света в Днепре: ремонтные работы перенесли на 18 апреля.
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