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Кабмін дозволив вручати повістки незалежно від місця проживання

Сьогодні 15:35
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Кабінет міністрів на засіданні 7 квітня розширив функції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів) та дозволив вручати повістки військовозобов’язаним незалежно від місця обліку.

Новости Днепра про Кабмін дозволив вручати повістки незалежно від місця проживання

Як вказано у відповідній постанові уряду, територіальні центри комплектування можуть здійснювати сповіщення про призов на військову службу під час мобілізації незалежно від місця перебування військовозобов’язаного на військовому обліку. 

Раніше цього уточнення в постанові не було, а під час вручення повістки на вулиці військовозобов’язаний міг від неї відмовитись, якщо він не зареєстрований за місцем видачі повістки.

Також, згідно зі змінами, за вручення повісток резервістам в особливий період, а також військовозобов’язаним під час мобілізації відповідальний керівник ТЦК.

Новости Днепра про Кабмін дозволив вручати повістки незалежно від місця проживання

Новости Днепра про Кабмін дозволив вручати повістки незалежно від місця проживання

Нагадаємо, раніше ми писали, що представники Мінцифри відповіли, чи можуть видавати повістки через Дію. 

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Новости Днепра про Кабмін дозволив вручати повістки незалежно від місця проживанняУкраїнська

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