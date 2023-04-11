Кабмін дозволив вручати повістки незалежно від місця проживання

Кабінет міністрів на засіданні 7 квітня розширив функції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів) та дозволив вручати повістки військовозобов’язаним незалежно від місця обліку.

Як вказано у відповідній постанові уряду, територіальні центри комплектування можуть здійснювати сповіщення про призов на військову службу під час мобілізації незалежно від місця перебування військовозобов’язаного на військовому обліку.

Раніше цього уточнення в постанові не було, а під час вручення повістки на вулиці військовозобов’язаний міг від неї відмовитись, якщо він не зареєстрований за місцем видачі повістки.

Також, згідно зі змінами, за вручення повісток резервістам в особливий період, а також військовозобов’язаним під час мобілізації відповідальний керівник ТЦК.

Нагадаємо, раніше ми писали, що представники Мінцифри відповіли, чи можуть видавати повістки через Дію.

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