Кабмін дозволив вручати повістки незалежно від місця проживання

Як вказано у відповідній постанові уряду, територіальні центри комплектування можуть здійснювати сповіщення про призов на військову службу під час мобілізації незалежно від місця перебування військовозобов’язаного на військовому обліку.
Раніше цього уточнення в постанові не було, а під час вручення повістки на вулиці військовозобов’язаний міг від неї відмовитись, якщо він не зареєстрований за місцем видачі повістки.
Також, згідно зі змінами, за вручення повісток резервістам в особливий період, а також військовозобов’язаним під час мобілізації відповідальний керівник ТЦК.
Нагадаємо, раніше ми писали, що представники Мінцифри відповіли, чи можуть видавати повістки через Дію.
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