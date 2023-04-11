Загорелась на ходу: в Днепре пылала «газелька» (ФОТО)

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.
Вызов спасателям поступил 11 апреля около 13 часов дня. Пожар произошел на улице Водопроводной Амур-Нижнеднепровского района города Днепр.
Приехав на место происшествия, пожарные увидели горящий автомобиль. Как выяснили спасатели, «газель» загорелась во время движения. Через час возгорания потушили. К счастью, раненых или погибших нет.
Огнем уничтожены кабина, моторный отсек и тент, повреждены колеса грузовика на общей площади 10 кв. м.
К тушению возгорания привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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