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Загорелась на ходу: в Днепре пылала «газелька» (ФОТО)

Сегодня 15:16
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В Днепре на Полтавском шоссе загорелась "газелька".

Новости Днепра про Загорелась на ходу: в Днепре пылала

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

Вызов спасателям поступил 11 апреля около 13 часов дня. Пожар произошел на улице Водопроводной Амур-Нижнеднепровского района города Днепр.

Приехав на место происшествия, пожарные увидели горящий автомобиль. Как выяснили спасатели, «газель» загорелась во время движения. Через час возгорания потушили. К счастью, раненых или погибших нет.

Огнем уничтожены кабина, моторный отсек и тент, повреждены колеса грузовика на общей площади 10 кв. м.

К тушению возгорания привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Новости Днепра про Загорелась на ходу: в Днепре пылала

Новости Днепра про Загорелась на ходу: в Днепре пылала

Новости Днепра про Загорелась на ходу: в Днепре пылала

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