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У Днепра произошел пожар в ЖК «Грани»: подробности

Сегодня 17:24
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В Днепре горел ЖК "Грани".

Новости Днепра про У Днепра произошел пожар в ЖК

Сегодня, возле жилого комплекса «Грани» на бульваре Звездном, заметили спасателей. Как выяснилось позже, на 9 этаже многоэтажки произошел пожар. Фото с места происшествия опубликовали в телеграмм-канале «ХДнепр».

Как сообщили в патрульной полиции, в многоэтажке на бульваре Звездный произошло возгорание. В полицию позвонил один из жильцов дома, который почувствовал запах дыма. Когда он вышел в общий коридор, то увидел, как горят электропровода. Приехавшие на место происшествия инспекторы помогли горожанам эвакуироваться, пока спасатели тушили пожар.

Пострадавших, к счастью, нет. Возгорание ликвидировали работники ГСЧС.

Новости Днепра про У Днепра произошел пожар в ЖК

Напомним, сегодня на Полтавском шоссе загорелся грузовик. Горящую «газельку» потушили спасатели. К счастью, водитель не пострадал.

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