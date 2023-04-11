У Днепра произошел пожар в ЖК «Грани»: подробности

Сегодня, возле жилого комплекса «Грани» на бульваре Звездном, заметили спасателей. Как выяснилось позже, на 9 этаже многоэтажки произошел пожар. Фото с места происшествия опубликовали в телеграмм-канале «ХДнепр».
Как сообщили в патрульной полиции, в многоэтажке на бульваре Звездный произошло возгорание. В полицию позвонил один из жильцов дома, который почувствовал запах дыма. Когда он вышел в общий коридор, то увидел, как горят электропровода. Приехавшие на место происшествия инспекторы помогли горожанам эвакуироваться, пока спасатели тушили пожар.
Пострадавших, к счастью, нет. Возгорание ликвидировали работники ГСЧС.
Напомним, сегодня на Полтавском шоссе загорелся грузовик. Горящую «газельку» потушили спасатели. К счастью, водитель не пострадал.
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