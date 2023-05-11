Imagine Dragons выпустили клип, снятый в Украине: о чем он (ВИДЕО)

Его режиссером стал Тай Арнольд, автор популярнейших видеоклипов группы. Цель этого клипа – поддержать направление «Восстановление Украины» фандрейзинговой платформы UNITED24.
В работе Тая Арнольда рассказывается история 14-летнего мальчика по имени Саша. Его родное село Новогригоровка Николаевской области было оккупировано россиянами в течение пяти месяцев, пока его не освободили украинские военные. Саша выжил благодаря тому, что прятался в бомбоубежище. Несмотря на то, что боевые действия вблизи села прекратились, дом и школа мальчика все еще в руинах. Видео заканчивается кадром со словами: «Саша и его семья надеются восстановить свой дом. Как и многие другие. Они все еще здесь».
Клип посвящен мужеству украинского народа и является призывом к миру о помощи.
История Саши разрывает сердце, как и тысячи подобных историй людей, отчаянно нуждающихся в помощи. Даже сегодня семья Саши живет без электроснабжения и не может пользоваться никакими другими коммунальными услугами. Мы надеемся, что люди воспользуются возможностью внести вклад через UNITED24 и поделятся информацией для восстановления Украины, — прокомментировал клип фронтмен группы Дэн Рейнольдс.
Спасибо за поддержку!
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