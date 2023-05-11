Второй раз за месяц: в Днепре зафиксировали еще один рекорд по рождаемости

В Днепре второй раз за месяц зафиксировали рекорд по рождаемости.
Так, 8 мая в нашем городе родилось 26 детей: 10 девочек и 16 мальчиков.
А уже 10 мая в Днепре на свет появилось 33 младенца.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Из них 16 девочек и 17 мальчиков. 7 малышей родили женщины-переселенки.
Поздравляем мам и их детей и желаем здоровья и мира.
Надеемся, таких рекордов будет побольше!
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