Второй раз за месяц: в Днепре зафиксировали еще один рекорд по рождаемости

33 младенца за сутки!

В Днепре второй раз за месяц зафиксировали рекорд по рождаемости.

Так, 8 мая в нашем городе родилось 26 детей: 10 девочек и 16 мальчиков.

А уже 10 мая в Днепре на свет появилось 33 младенца.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Из них 16 девочек и 17 мальчиков. 7 малышей родили женщины-переселенки.

Поздравляем мам и их детей и желаем здоровья и мира.

Надеемся, таких рекордов будет побольше!

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