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  • Недалеко от Днепра нацгвардейцы сбили разведывательный БПЛА со взрывчаткой

Недалеко от Днепра нацгвардейцы сбили разведывательный БПЛА со взрывчаткой

Сегодня 13:04
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Вражеский металлолом приземлили на Днепропетровщине.

Новости Днепра про Недалеко от Днепра нацгвардейцы сбили разведывательный БПЛА со взрывчаткой

Об этом сообщили на сайте Нацгвардии.

В среду, 10 мая, во время одной из тревог бойцы Нацгвардии уничтожили залетевший на территорию Днепропетровщины БПЛА.

Отмечается, что мобильные огневые группы, в которые входят бойцы 31 бригады НГУ, ищут враждебные цели, если есть такая угроза. Этой ночью россияне запустили в сторону нашей области разведывательный БПЛА, внутри которого была взрывчатка.

Из стрелкового оружия нацгвардейцам удалось обезвредить вражеский объект.

На фото поврежденный вражеский БПЛА.

Новости Днепра про Недалеко от Днепра нацгвардейцы сбили разведывательный БПЛА со взрывчаткой

Напомним, ранее мы сообщали, что Никополь атаковали с беспилотников.

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