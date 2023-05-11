Недалеко от Днепра нацгвардейцы сбили разведывательный БПЛА со взрывчаткой

Об этом сообщили на сайте Нацгвардии.

В среду, 10 мая, во время одной из тревог бойцы Нацгвардии уничтожили залетевший на территорию Днепропетровщины БПЛА.

Отмечается, что мобильные огневые группы, в которые входят бойцы 31 бригады НГУ, ищут враждебные цели, если есть такая угроза. Этой ночью россияне запустили в сторону нашей области разведывательный БПЛА, внутри которого была взрывчатка.

Из стрелкового оружия нацгвардейцам удалось обезвредить вражеский объект.

На фото поврежденный вражеский БПЛА.