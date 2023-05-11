Imagine Dragons випустили кліп, який зняли в Україні: про що він (ВІДЕО)

У середу, 10 травня, відомий американський гурт Imagine Dragons презентував кліп на композицію «Crushed», що був знятий на Миколаївщині.

Його режисером став Тай Арнольд, автор найпопулярніших відеокліпів гурту. Мета цього кліпу — підтримати напрям «Відбудова України» фандрейзингової платформи UNITED24.

У роботі Тая Арнольда йдеться про історію 14-річного хлопчика на ім’я Сашко. Його рідне село Новогригорівка Миколаївської області було окуповане росіянами протягом п’яти місяців, допоки його не звільнили українські військові. Сашко вижив завдяки тому, що переховувася у бомбосховищі. Попри те, що бойові дії поблизу села припинились, будинок та школа хлопчика досі у руїнах. Відео завершується кадром зі словами: «Сашко та його родина сподіваються відновити свій дім. Як і багато інших. Вони все ще тут».

Зазначається, що кліп присвячений мужності українського народу та є закликом до світу про допомогу.

Історія Сашка розриває серце, як і тисячі подібних історій людей, що відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні сім’я Сашка живе без електропостачання та не може користуватись жодними іншими комунальними послугами. Ми сподіваємося, що люди скористаються можливістю зробити внесок через UNITED24 та поділяться інформацією задля відбудови України, — прокоментував кліп фронтмен гурту Ден Рейнольдс.

Дякуємо за підтримку!

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