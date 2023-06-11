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Херсонские арбузы и помидоры исчезнут на годы: прогнозы аграриев

Сегодня 16:21
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Наводнение и разрушенная ГЭС повлияют на урожаи Херсонской области.

Новости Днепра про Херсонские арбузы и помидоры исчезнут на годы: прогнозы аграриев

Первые последствия взрыва россиянами Каховской ГЭС мы уже увидели. Тысячи людей остались без собственных домов, а десятки пропали без вести. Сейчас вода из затопленных городов и поселков потихоньку отступает.

Однако последствия этой техногенной катастрофы мы будем испытывать еще долго. Херсонщина, которая славилась вкусными овощами и кормила значительную часть страны, теперь может превратиться в пустыню. По словам экспертов, россияне фактически уничтожили систему орошения в этом регионе, поэтому о знаменитых Херсонских арбузах и помидорах можно забыть на долгие годы. Такое мнение высказали эксперты, которые разбираются в украинском агрорынке, пишет «OBOZREVATEL».

Каховская ГЭС обеспечивала нормальное функционирование агросектора и промышленности Херсонской области. Эксперты утверждают, что на следующий год 94% земель региона останутся без воды и системы орошения, которая помогала выращивать овощи. Эти территории могут превратиться в пустыню.

Здесь выращивали не только знаменитые арбузы, но и зерно, подсолнухи, помидоры, перец и другие овощи борщового набора. Теперь же эти земли опустеют. Урожаи этого года уже смыло, а со следующего года здесь начнется опустынивание. По сути, вести сельское хозяйство как раньше станет невозможным. Уйдут годы, что снова запустить ГЭС и восстановить оросительные каналы.

Что будет с арбузами и помидорами

О херсонских арбузах и помидорах можно забыть. Эксперты отмечают, что теперь выращивать эти овощи будут в соседних областях — Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, но такого вкуса как раньше она не будет. Херсонщина единственный регион с большим количеством солнечных дней, поэтому овощи были «выгреты» солнцем.

С хорошего, резкому подорожанию не будет, потому что в прошлом году цены и так сильно выросли. Херсонщина была оккупирована, потому ни помидоров, ни арбузов мы уже не видели. Если после деоккупации фермеры надеялись вернуться к работе, то наводнение уничтожило последние надежды на хороший урожай.

Поэтому о дешевых и вкусных помидорах можно забыть.

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Новости Днепра про Херсонские арбузы и помидоры исчезнут на годы: прогнозы аграриевУкраїнська Новости Днепра про Херсонские арбузы и помидоры исчезнут на годы: прогнозы аграриевРусский

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