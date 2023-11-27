ДБР выяснили причину авиатрощи в Броварах, где погибли Монастырский и его заместитель из Днепра

В ДБР сообщили о завершении расследования смертельной авиакатастрофы в Броварах, когда погибли 10 чиновников МВД и ГСЧС, среди которых были тогдашний министр МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.
Трагедия произошла 18 января. Вертолет, в котором летели чиновники, разбился во дворе детского сада. Катастрофа произошла утром, когда родители с детьми пришли в сад. Тогда, кроме людей на борту, погибли четыре женщины и малолетний ребенок, еще 31 человек среди которых 13 детей получили ранения.
Как сообщили в ДБР, подозрение получили:
Следователи считают, что должностные лица нарушили правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. Чтобы выяснить обстоятельства авиатрошки детективы исследовали «черные ящики», а также присоединили к расследованию представителей изготовившей вертолет французской компании.
Представители ДБР считают, что должностные лица ГСЧС нарушили требования законодательства и внутренние инструкции, использовав для полета вертолет, который для таких случаев не предназначался. Вертолет должен был находиться на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Другие полеты воздушное судно не должно было выполнять.
Перед полетом командиру экипажа не сообщили о метеоданых по запланированному маршруту. В частности, о тумане над Броварами, где и произошла катастрофа. Кроме этого у экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатах.
Никто из должностных лиц, которым объявили подозрение и которые должны были перенести полет, этого не сделали.
Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие – многоэтажное здание и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра, ввиду отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей, — говорится в сообщении ДБР.
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