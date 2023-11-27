ДБР з’ясували причину авіатрощі в Броварах, де загинули Монастирський та його заступник із Дніпра

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру винним у смерті ексміністра МВС Дениса Монастирського та ще 9 людей.

ДБР сповістило про завершення розслідування смертельної авіакатастрофи у Броварах, коли загинуло 10 посадовців МВС та ДСНС, серед яких були тодішній міністр МВС Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін.

Трагедія сталася 18 січня. Гелікоптер, в якому летіли посадовці, розбився на подвір’ї дитячого садочку. Катастрофа сталася зранку, коли батьки з дітьми прийшли до садочка. Тоді, окрім людей на борту, також загинули чотири жінки та малолітня дитина, ще 31 людина серед яких 13 дітей отримали поранення.

Як повідомили в ДБР, підозру отримали:

начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира спеціального авіаційного загону;

заступник командира з льотної підготовки;

командир авіаційної ескадрильї;

начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідчі вважають, що посадовці порушили правила безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Щоб з’ясувати обставини авіатрощі детективи дослідили “чорні скриньки”, а також долучили до розслідування представників французької компанії, яка виготовила гелікоптер.

Чому сталася авіакатастрофа?

Представники ДБР вважають, що посадовці ДСНС порушили вимоги законодавства та внутрішні інструкції та використали для польоту гелікоптер, який для таких випадків не призначався. Вертоліт мав перебувати на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Інші польоти повітряне судно не мало виконувати.

Перед польотом командиру екіпажу не повідомили про метеодані по запланованому маршруту. Зокрема, про туман над Броварами, де і сталася катастрофа. Окрім цього екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів.

Ніхто із посадовців, яким оголосили підозру і які мали б перенести політ, цього не зробили.

Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі й під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею, – йдеться у повідомленні ДБР.

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