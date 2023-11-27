Спортсменка із Дніпра виборола “золото” на змаганнях зі скелелазіння у Саудівській Аравії

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Спортсменка із Дніпра Євгенія Казбекова виборола золоту медаль на змаганнях NEOM BEACH GAMES 2023 зі скелелазіння у Саудівській Аравії.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Дівчина виступала у дисципліні болдеринг (різновид скелелазіння на невисоких скельних утвореннях або штучних стендах без мотузки та страхувальної системи). Євгенія єдина, хто у фіналі пролізла усіма чотирма трасами, три з яких були в першому сеті.

Вже другий рік поспіль компанія NEOM в партнерстві з IFSC (Міжнародна федерація спортивного скелелазіння) ініціює проведення пляжних ігор серед пустелі Саудівської Аравії. Змагання зі скелелазіння були вперше представлені на іграх NEOM. Євгенія єдина, хто у фіналі пролізла усі 4 траси, 3 з який в першому сеті, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Євгенія Казбекова – 26-річна українська скелелазка, яка народилася у Дніпрі, але з 2015 року тренується в Києві.

Дівчина дворазова призерка чемпіонатів світу зі скелелазіння серед юніорів: “золото” 2010 року та “срібло” 2011 року. Для спортсменки Євро-2022 — четверте в кар’єрі. Її найкращий результат до цьогорічної континентальної першості — 13-14 місце в болдерингу 2017 року. 2022-го вперше ввійшла до топ-8 у лазінні на трудність.

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