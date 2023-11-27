У Кривому Розі 14-річна дівчинка потрапила в реанімацію: випила близько 50 таблеток

Попередньо, зараз життю дитини нічого не загрожує.

У п’ятницю, 24 листопада, у Кривому Розі 14-річна дівчинка намагалася звести рахунки з життям – вона випила приблизно 50 таблеток лікарського засобу.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Мати підлітка, зайшовши до її кімнати та побачивши пусті блістери від медикаменту, викликала “швидку”.

Дівчинку доставили до реанімації. Попередньо, її життю нічого не загрожує.

Будь ласка, не ігноруйте депресивні стани ваших рідних, обов’язково поговоріть з ними, а краще зверніться по допомогу до фахівця!

Читайте також:

Українська

Автор: