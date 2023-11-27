У Кривому Розі 14-річна дівчинка потрапила в реанімацію: випила близько 50 таблеток

У п’ятницю, 24 листопада, у Кривому Розі 14-річна дівчинка намагалася звести рахунки з життям – вона випила приблизно 50 таблеток лікарського засобу.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Мати підлітка, зайшовши до її кімнати та побачивши пусті блістери від медикаменту, викликала “швидку”.
Дівчинку доставили до реанімації. Попередньо, її життю нічого не загрожує.
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