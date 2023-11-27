У Дніпрі через козу зупинилася робота шиномонтажки

У Дніпрі бродяча коза паралізувала роботу шиномонтажа.

На шиномонтажці по вулиці Донецьке шосе майже зупинилася робота. Причина – коза, яка прийшла туди, щоб сховатися від негоди. Працівники СТО вважають, що тварина випадково відірвалася від місця, де її залишили господарі, а коли нагулаляся, то пішла туди, де є люди.

Сьогодні на шиномонтаж по вулиці Донецьке шосе, Новочеркаська, 211 забрела коза, скоріш за все відірвалася, прохання господарів забрати козу, – йдеться у повідомленні.

Забрати козу просять також для того, щоб відновити нормальну роботу, бо допитлива тварина намагається заважати робочому процесу. Також тварина голодна, тож не відходить від людей, чекаючи на обід.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі декілька десятків кіз захопили АЗС. Стадо втекло від господарів та прибрело на найближчу заправку, де “тероризували” працівників. Крім цього, ворона врятувала водія від штрафу за парковку. Птаха спочатку погризла конверт, а потім забрала його собі.

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