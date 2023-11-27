Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі через козу зупинилася робота шиномонтажки

Сьогодні 10:28
просмотров

У Дніпрі бродяча коза паралізувала роботу шиномонтажа.

Новости Днепра про У Дніпрі через козу зупинилася робота шиномонтажки

На шиномонтажці по вулиці Донецьке шосе майже зупинилася робота. Причина – коза, яка прийшла туди, щоб сховатися від негоди. Працівники СТО вважають, що тварина випадково відірвалася від місця, де її залишили господарі, а коли нагулаляся, то пішла туди, де є люди. 

Сьогодні на шиномонтаж по вулиці Донецьке шосе, Новочеркаська, 211 забрела коза, скоріш за все відірвалася, прохання господарів забрати козу, – йдеться у повідомленні. 

Забрати козу просять також для того, щоб відновити нормальну роботу, бо допитлива тварина намагається заважати робочому процесу. Також тварина голодна, тож не відходить від людей, чекаючи на обід. 

Новости Днепра про У Дніпрі через козу зупинилася робота шиномонтажки

Нагадаємо, раніше у Дніпрі декілька десятків кіз захопили АЗС. Стадо втекло від господарів та прибрело на найближчу заправку, де “тероризували” працівників. Крім цього, ворона врятувала водія від штрафу за парковку. Птаха спочатку погризла конверт, а потім забрала його собі. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі через козу зупинилася робота шиномонтажкиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через козу зупинилася робота шиномонтажкиРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Негода лютує: на Дніпропетровщині знеструмлено 178 населених пунктів
Новини Дніпра
Сьогодні 11:15
Негода лютує: на Дніпропетровщині знеструмлено 178 населених пунктів

Від учора по всій Україні лютує негода.

Спортсменка із Дніпра виборола “золото” на змаганнях зі скелелазіння у Саудівській Аравії
Новини Дніпра
Сьогодні 09:30
Спортсменка із Дніпра виборола “золото” на змаганнях зі скелелазіння у Саудівській Аравії

Вітаємо!

40-річний житель Дніпра майже 2 дні блукав засніженими горами у пошуках кордону
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
40-річний житель Дніпра майже 2 дні блукав засніженими горами у пошуках кордону

Чоловіка доправили до лікарні.

Сьогодні у Дніпрі через негоду є зміни у роботі громадського транспорту: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 08:00
Сьогодні у Дніпрі через негоду є зміни у роботі громадського транспорту: подробиці

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Наверх