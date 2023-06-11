Херсонські кавуни та помідори зникнуть на роки: прогнози аграріїв

Повінь та зруйнована ГЕС вплинуть на урожаї на Херсонщині.

Перші наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС ми вже побачили. Тисячі людей залишилися без власних домівок, а десятки зникли безвісти. Наразі вода зі затоплених міст та селищ відступає.

Проте наслідки цієї техногенної катастрофи ми відчуватимемо ще довго. Херсонщина, яка славилася смачною городиною та годувала значну частину країни, тепер може перетворитися на пустелю. За словами експертів, росіяни фактично знищили систему зрошення в цьому регіоні, тому про знамениті Херсонські кавуни та помідори можна забути на довгі роки. Таку думку висловили експерти, які знаються на українському агроринку, пише “OBOZREVATEL”.

Каховська ГЕС забезпечувала нормальне функціонування агросектору та промисловості на Херсонщині. Експерти стверджують, що наступного року 94% земель регіону залишаться без води та системи зрошування, яка допомагала вирощувати городину. Ці території можуть перетворитися на пустелю.

Тут вирощували не тільки знамениті кавуни, а й зерно, олійні культури, помідори, перець та інші овочі борщового набору. Тепер же ці землі спорожніють. Цьогорічні урожаї вже змило, а з наступного року тут почнеться опустелювання. По суті, вести сільське господарство як раніше стане неможливим. Підуть роки, що знову запустити ГЕС та відновити зрошувальні канали.

Що буде з кавунами та помідорами

Про херсонські кавуни та помідори можна забути. Експерти зазначають, що тепер вирощувати цю городину будуть в сусідніх областях – Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Кіровоградській, але такого смаку як раніше вона не матиме. Херсонщина єдиний регіон з великою кількістю сонячних днів, тому городина була “вигріта” сонцем.

З хорошого, різкого здорожчання не буде, бо минулого року ціни й так сильно виросли. Херсонщина була окупована, тому ні помідорів, ні кавунів ми вже не бачили. Якщо після деокупації фермери ще сподівалися повернутися до роботи, то повінь знищила останні надії на гарний урожай.

Тому про дешеві та смачні помідори можна забути.

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