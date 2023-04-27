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  • Группа «Антитела» анонсировала концерт в Крыму: когда запланировано шоу в Ялте

Группа «Антитела» анонсировала концерт в Крыму: когда запланировано шоу в Ялте

Сегодня 13:44
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Группа "Антитела" уже собирается дать концерт в Крыму.

Новости Днепра про Группа

На своей официальной странице в Facebook группа «Антитела» анонсировала концерт в Ялте.

Накануне вероятного контрнаступления ВСУ, музыканты настроены оптимистично, поэтому свое выступление они запланировали на 23 августа 2024 года на стадионе «Авангард». На сайте уже открыта предпродажа билетов.

С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины. Мы всегда знали, настанет день и ВСУ вернут контроль над Крымскими степями, Аюдагом, мысом Фиолент, Генуэзской крепостью и Ласточкиным гнездом. И мы обязательно все приедем туда с нашими любимыми, детьми и друзьями, – говорится в заявлении Антител.

«Антитела» уверены, что уже летом 2024 украинцы смогут посетить концепт группы. Большинство пользователей с одобрением относятся к такой инициативе, а некоторые считают, что это неудачный пиар-ход и «хайп» на войне.

Впрочем, в сети уже начали активно шутить и комментировать это заявление. К примеру, вспомнили о Валерии Залужном, который подписывает разрешение на концерт группы в Крыму.

Новости Днепра про Группа

Кто указывает на оптимизм музыкантов и навыки долгосрочного планирования.

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