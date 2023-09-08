Глава МОН объяснил, когда название РФ нужно писать с прописной буквы, а когда можно с строчной

Ранее министр образования Оксен Лесной издал приказ, где отметил, что название страны-агрессорки нужно писать с прописной буквы.

Это разнеслось по сети, где из-за этого министра начали критиковать. Впоследствии Оксен Лесной объяснил, в чем дело.

Документ касался образования украинских детей за границей, а написание словосочетания «Российская Федерация» с большой буквы – требование Минюста. Без этого приказ не зарегистрировали бы.

«Что такое россия и кто такие россияне мне хорошо известно из опыта моей семьи, собственного опыта и опыта моих собратьев. Буквально с нуля. Правописание «рф» с заглавной буквы — ошибка, но требование нормопроектирования. Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, ныне находящихся за границей», — написал Оксен Лесной на своей фейсбук-странице.

Речь идет о приказе МОН о новой программе для школьников, обучающихся за границей.

В то же время написание этого словосочетания со строчной буквы допускается в произведениях или на уроках географии. То есть за пределами деловой документации.

Понятно! Но вы не против, что в Украине дети будут писать с маленькой? В школьных произведениях, например, или где-то на уроках географии? Наши дети из детсада знают, что собственные названия пишем с большой буквы, но, они также знают, что это не совсем страна, а помойка колонизированных народов. К тому непонятному, агрессивному формированию мы все таким образом проявляем свое глубокое пренебрежение! Потому что мы не русофобы, мы – уважающие себя мизоросы, – написала госпожа Ярина в комментариях.

Оксен Лисовой отметил, что в таких случаях только за.

Заметим, что после начала полномасштабной войны известный языковед Александр Авраменко разрешил писать название России со строчной буквы.

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