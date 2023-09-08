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  • Глава МОН объяснил, когда название РФ нужно писать с прописной буквы, а когда можно с строчной

Глава МОН объяснил, когда название РФ нужно писать с прописной буквы, а когда можно с строчной

Сегодня 17:45
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Ранее министр образования Оксен Лесной издал приказ, где отметил, что название страны-агрессорки нужно писать с прописной буквы.

Новости Днепра про Глава МОН объяснил, когда название РФ нужно писать с прописной буквы, а когда можно с строчной

Это разнеслось по сети, где из-за этого министра начали критиковать. Впоследствии Оксен Лесной объяснил, в чем дело.

Документ касался образования украинских детей за границей, а написание словосочетания «Российская Федерация» с большой буквы – требование Минюста. Без этого приказ не зарегистрировали бы.

«Что такое россия и кто такие россияне мне хорошо известно из опыта моей семьи, собственного опыта и опыта моих собратьев. Буквально с нуля.

Правописание «рф» с заглавной буквы — ошибка, но требование нормопроектирования. Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, ныне находящихся за границей», — написал Оксен Лесной на своей фейсбук-странице.

Речь идет о приказе МОН о новой программе для школьников, обучающихся за границей.

В то же время написание этого словосочетания со строчной буквы допускается в произведениях или на уроках географии. То есть за пределами деловой документации.

Понятно! Но вы не против, что в Украине дети будут писать с маленькой? В школьных произведениях, например, или где-то на уроках географии?

Наши дети из детсада знают, что собственные названия пишем с большой буквы, но, они также знают, что это не совсем страна, а помойка колонизированных народов. К тому непонятному, агрессивному формированию мы все таким образом проявляем свое глубокое пренебрежение! Потому что мы не русофобы, мы – уважающие себя мизоросы, – написала госпожа Ярина в комментариях.

Оксен Лисовой отметил, что в таких случаях только за.

Заметим, что после начала полномасштабной войны известный языковед Александр Авраменко разрешил писать название России со строчной буквы.

Новости Днепра про Глава МОН объяснил, когда название РФ нужно писать с прописной буквы, а когда можно с строчной

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