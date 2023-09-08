Очільник МОН пояснив, коли назву РФ треба писати з великої літери, а коли можна з малої

Раніше міністр освіти Оксен Лісовий видав наказ, де зазначив, що назву країни-агресорки треба писати з великої літери.

Це рознеслося мережею, де через це міністра почали критикувати. Згодом Оксен Лісовий пояснив у чому справа.

Документ стосувався освіти українських дітей за кордоном, а написання словосполучення «Російська Федерація» з великої літери – вимога Мін’юсту. Без цього наказ би не зареєстрували.

«Що таке росія і хто такі росіяни мені добре відомо з досвіду моєї сімʼї, власного досвіду та досвіду моїх побратимів. Буквально з нуля. Правопис “рф” з великої літери — помилка, але вимога нормопроєктування. Без такого виправлення Мінʼюст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном», — написав Оксен Лісовий на своїй фейсбук-сторінці.

Йдеться про наказ МОН про нову програму для школярів, які навчаються за кордоном.

Водночас написання цього словосполучення з маленької літери допускається у шкільних творах чи на уроках географії. Тобто за межами ділової документації.

Зрозуміло! Але ж, ви не проти, що в Україні діти писатимуть із маленької? У шкільних творах, наприклад, або, десь на уроках географії?

Наші діти із дитсадка знають, що власні назви пишемо з великої букви, але, вони також знають, що то не зовсім країна, а помийка колонізованих народів. До того незрозумілого, агресивного формування ми всі таким чином виявляємо свою глибоку зневагу! Бо ми не русофоби, ми – поважаючі себе мізороси, – написала пані Ярина в коментарях.

Оксен Лісовий зазначив, що в таких випадках тільки за.

Зауважимо, що після початку повномасштабної війни відомий мовознавець Олександр Авраменко дозволив писати назву Росії з маленької літери.

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