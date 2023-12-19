Генштаб хочет мобилизовать 450—500 тысяч человек: Зеленский сказал, сколько это будет стоить

Во время своей итоговой пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Генштаб и Головком подавали запрос на мобилизацию 450—500 тысяч человек. Президент говорит, что услышал военных, но это «серьезная цифра» и нужные аргументы, поскольку это вопрос дополнительных денег и обеспечения.
Зеленский также отметил, что комплексный план будет подготовлен военными и подан в Верховную Раду на рассмотрение. Мобилизация в таком формате будет ориентировочно стоить 500 млрд. гривен.
Также нужен мобилизационный закон, а самый важный вопрос — демобилизация, поскольку военные, которые сейчас держат фронт, заслуживают справедливости и отдыха. Президент отметил, что пока не видит, чтобы этот вопрос был решен.
Также президент желает стандартизировать оборонительные фортификации по всей полосы фронта. Зеленский не вдавался в детали, но заметил, что не все регионы равномерно защищены.
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