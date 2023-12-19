Генштаб хоче мобілізувати 450—500 тисяч людей: Зеленський сказав скільки це коштуватиме

Президент України повідомив, що військові хочуть мобілізувати ще щонайменше 400 тисяч людей.

Під час своєї підсумкової пресконференції 19 грудня, Володимир Зеленський відповідаючи на запитання журналістів зазначив, що Генштаб та Головком подавали запит на мобілізацію 450—500 тисяч людей. Президент каже, що почув військових, але це “серйозна цифра” і потрібні аргументи, оскільки це питання додаткових грошей і забезпечення.

Зеленський також зокрема зазначив, що комплексний план буде підготовлений військовими й поданий до Верховної Ради на розгляд. Мобілізація в такому форматі буде орієнтовно коштувати 500 млрд гривень.

Також потрібен мобілізаційний закон, а найважливіше питання — демобілізація, позаяк військові, які наразі тримають фронт заслуговують на справедливість та відпочинок. Президент зауважив, що наразі не бачить, що це питання вирішили.

Також президент хоче стандартизувати оборонні фортифікації по всій лінії фронту. Зеленський не вдавався у деталі, але зауважив, що не всі регіони однаково захищені.

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