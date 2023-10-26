Где в Днепре и области в последние дни октября будут выключать свет на 10 и более часов: адреса

Причина традиционная и неизменная – проведение ремонтных работ. В Центральной энергетической компании сообщили об отключении в Днепре, Желтых Водах и Петриковке. Адресов немного, а отключать на 10 и более часов.
Так что 30 октября не будет света по адресам ниже.
улица Бехтерева 3,4,6,9,10,11,15,16,17,18,20,21,27,30,32,36,40,42,48,50,54,58,;
улица Бутакова 2,3,8,10,12/1,17А,21,252;
улица Радуга 36А;
улица Дивизионная 92,102,106,108,110,114,118,122,126,130,133,135,137,139,141,143,145,147,149,157;
улица Мечникова 10,11;
улица Оздоровительная 1,2,3,4,5,6,7,9А,11А,12;
улица Павлова 1,4,12;
улица Пирогова 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,18,20,22,23,25,26,27,35,41,45;
улица Оздоровительная 18,20;
улица Пирогова 31
Новоалександровский сельский совет;
Опытное: улица Бехтерева, 23
Новоалександровка: улица Оздоровительная 13 и улица Пирогова 7, 51
улица Михаила Грушевского, 70;
улица Ярослава Мудрого 15
улица Леваневского 15,17,19
Возможны изменения и дополнения.
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