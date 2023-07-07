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Где в Днепре на сегодняшний вечер нет воды: адреса отключений

Вчера 19:15
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За сутки работники КП «Днепропроводоканал» отработали 50 заявок из Контакт-центра.   По состоянию на 18:00 бригады КП «Днепропроводоканал» производят аварийные робот на нескольких объектах в разных районах Днепра, а именно:   по ул. Пугачева, 17. Прекращено водоснабжение в домах по всей улице; на перекрестке ул. Татарская и ул. Всенародное. Из-за этого прекращено водоснабжение на ул. […]

Новости Днепра про Где в Днепре на сегодняшний вечер нет воды: адреса отключений

За сутки работники КП «Днепропроводоканал» отработали 50 заявок из Контакт-центра.
 
По состоянию на 18:00 бригады КП «Днепропроводоканал» производят аварийные робот на нескольких объектах в разных районах Днепра, а именно:
 
по ул. Пугачева, 17. Прекращено водоснабжение в домах по всей улице;
на перекрестке ул. Татарская и ул. Всенародное. Из-за этого прекращено водоснабжение на ул. Всенародная, 61–90;
по ул. Макарова, 37. Прекращено водоснабжение на ул. Макарова, 29-37, пер. Энергетический, 2-8.
Водоснабжение по указанным выше адресам будет возобновлено до конца дня.
 
Для проведения работ на внутридомовых сетях по просьбе обслуживающей организации прекращено водоснабжение по просп. Александра Поля, 22.
 
Водоснабжение будет восстановлено сразу после завершения работ.
 
В связи с перебоями в электроснабжении остановлена работа повышающей насосной станции по ул. 25-й Сичеславской Бригады. Поэтому снижено давление на верхних этажах по просп. Гагарина, 100-124.
 
Нормативное давление будет восстановлено после восстановления частными энергоснабжающими компаниями полноценной подачи электроэнергии на повышающую насосную станцию.
 
Коммунальщики продолжают замену водопроводного ввода жилого дома 12 по просп. Героев. Отсутствует водоснабжение по следующим адресам:
 
просп. Героев, 2, 4, 6, 12, 14, 20, 20-Б;
пров. Шокальского;
ул. Космическая, 3, 3-А;
бульвар Славы, 10, 12, 14, 16, 18, 27.
На время выполнения работ для жильцов дома №12 по просп. Героев в районе 32 подъезда обустроена временная колонка.
 
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Где в Днепре на сегодняшний вечер нет воды: адреса отключенийУкраїнська Новости Днепра про Где в Днепре на сегодняшний вечер нет воды: адреса отключенийРусский

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