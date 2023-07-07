Де у Дніпрі станом на сьогоднішній вечір немає води: адреси відключень

За добу працівники КП “Дніпроводоканал” відпрацювали 50 заявок з Контакт-центру. Станом на 18:00 бригади КП «Дніпроводоканал» проводять аварійні робот на декількох об’єктах у різних районах Дніпра, а саме: на вул. Пугачова, 17. Припинено водопостачання у будинках по всій вулиці; на перехресті вул. Татарська та вул. Всенародна. Через це припинено водопостачання на вул. Всенародна, 61-90; на […]

За добу працівники КП “Дніпроводоканал” відпрацювали 50 заявок з Контакт-центру.

Станом на 18:00 бригади КП «Дніпроводоканал» проводять аварійні робот на декількох об’єктах у різних районах Дніпра, а саме:

на вул. Пугачова, 17. Припинено водопостачання у будинках по всій вулиці;

на перехресті вул. Татарська та вул. Всенародна. Через це припинено водопостачання на вул. Всенародна, 61-90;

на вул. Макарова, 37. Припинено водопостачання по вул. Макарова, 29-37, пров. Енергетичний, 2-8.

Водопостачання за вказаними вище адресами буде відновлено до кінця дня.

Для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах за проханням обслуговуючої організації припинено водопостачання по просп. Олександра Поля, 22.

Водопостачання відновлять одразу після завершення робіт.

У зв’язку з перебоями у електропостачанні зупинена робота підвищувальної насосної станції по вул. 25-ї Січеславської Бригади. Через це знижено тиск на верхніх поверхах по просп. Гагаріна, 100-124.

Нормативний тиск буде відновлено після відновлення приватними енергопостачальними компаніями повноцінної подачі електроенергії на підвищувальну насосну станцію.

Комунальники продовжують заміну водопровідного вводу житлового будинку 12 по просп. Героїв. Наразі відсутнє водопостачання за такими адресами:

просп. Героїв, 2, 4, 6, 12, 14, 20, 20-Б;

пров. Шокальського;

вул. Космічна, 3, 3-А;

бульвар Слави, 10, 12, 14, 16, 18, 27.

На час виконання робіт для мешканців будинку № 12 на просп. Героїв у районі 32 під’їзду облаштовано тимчасову колонку.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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