Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Майже не з’являється в містах: у Дніпрі зафільмували рідкісного птаха з ірокезом

Майже не з’являється в містах: у Дніпрі зафільмували рідкісного птаха з ірокезом

Сьогодні 17:13
просмотров

У сквері Дніпра помітили екзотичного птаха.

Новости Днепра про Майже не з'являється в містах: у Дніпрі зафільмували рідкісного птаха з ірокезом

Зафільмувала екзотичного птаха дніпрянка Галина. 

На фото – одуд. Цей екзотичний птах рідко з’являється у великому місті, а якщо і виходить в люди, то намагається залишатися непомітним. 

За словами Галини, одуд давно вже оселився в одному із скверів Дніпра, але тільки зараз його вдалося зазняти на камеру. Цей птах не любить зайвої до себе уваги, тому бачачи людей з камерою – тікає. 

Цього разу пташка нишпорила в пошуках їжі, тому не відразу помітила присутність людини біля себе. 

Вперше вдалося сфотографувати. Одуд, в міському сквері. Він там давно поселився, але не підпускав настільки близько, щоб можна було зазнімкувати, – пише Галина. 

Одуда іноді називають пернатим скунсом. Таке прізвисько він отримав через характерний зовнішній вигляд та схожість з цією твариною. Цей птах може випускати смердючу речовину, якщо відчує небезпеку. 

Новости Днепра про Майже не з'являється в містах: у Дніпрі зафільмували рідкісного птаха з ірокезом

На голові в одуда щось схоже на пташиний ірокез, але попри свій екстравагантний вигляд, йому вдається ховатися від чужинців в траві серед різнобарвних квітів. 

Харчуються цвіркунами, личинками, павуками, жуками, гусінню, дощовими черв’яками тощо. 

Читайте також:

Новости Днепра про Майже не з'являється в містах: у Дніпрі зафільмували рідкісного птаха з ірокезомУкраїнська Новости Днепра про Майже не з'являється в містах: у Дніпрі зафільмували рідкісного птаха з ірокезомРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як понад 40 років тому виглядав популярний тупик транспорту в Дніпрі: старовинні будинки та багато людей (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:11
Як понад 40 років тому виглядав популярний тупик транспорту в Дніпрі: старовинні будинки та багато людей (ФОТО)

Одна з найстаріших вулиць Дніпра – Торгова. Нині ця назва…

У Дніпрі нетверезий водій на чужому авто попався патрульним, порушивши ПДР
Новини Дніпра
Сьогодні 15:36
У Дніпрі нетверезий водій на чужому авто попався патрульним, порушивши ПДР

У Дніпрі затримали водія-порушника.

У Дніпрі деякі маршрутки змінили схему руху до кінця липня: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 15:27
У Дніпрі деякі маршрутки змінили схему руху до кінця липня: подробиці

Важлива інформація!

Скільки коштує в Дніпрі оренда альтанки: «плаваючий» будинок на річці та депозит на сміття
Новини Дніпра
Сьогодні 15:18
Скільки коштує в Дніпрі оренда альтанки: «плаваючий» будинок на річці та депозит на сміття

Сьогодні у всьому світі відзначається Всесвітній день шашлику. Це одна…

Наверх