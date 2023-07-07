Майже не з’являється в містах: у Дніпрі зафільмували рідкісного птаха з ірокезом

У сквері Дніпра помітили екзотичного птаха.

Зафільмувала екзотичного птаха дніпрянка Галина.

На фото – одуд. Цей екзотичний птах рідко з’являється у великому місті, а якщо і виходить в люди, то намагається залишатися непомітним.

За словами Галини, одуд давно вже оселився в одному із скверів Дніпра, але тільки зараз його вдалося зазняти на камеру. Цей птах не любить зайвої до себе уваги, тому бачачи людей з камерою – тікає.

Цього разу пташка нишпорила в пошуках їжі, тому не відразу помітила присутність людини біля себе.

Вперше вдалося сфотографувати. Одуд, в міському сквері. Він там давно поселився, але не підпускав настільки близько, щоб можна було зазнімкувати, – пише Галина.

Одуда іноді називають пернатим скунсом. Таке прізвисько він отримав через характерний зовнішній вигляд та схожість з цією твариною. Цей птах може випускати смердючу речовину, якщо відчує небезпеку.

На голові в одуда щось схоже на пташиний ірокез, але попри свій екстравагантний вигляд, йому вдається ховатися від чужинців в траві серед різнобарвних квітів.

Харчуються цвіркунами, личинками, павуками, жуками, гусінню, дощовими черв’яками тощо.

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