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  • У Дніпрі нетверезий водій на чужому авто попався патрульним, порушивши ПДР

У Дніпрі нетверезий водій на чужому авто попався патрульним, порушивши ПДР

Сьогодні 15:36
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У Дніпрі затримали водія-порушника.

Новости Днепра про У Дніпрі нетверезий водій на чужому авто попався патрульним, порушивши ПДР

Про це повідомили в патрульній поліції. 

У ніч на 7 липня патрульні зупинили водія Hyundai, який порушив правила дорожнього руху. Сталося це на вулиці Панікахи. Під час перевірки виявилося, що авто має номерні знаки, які йому не належать. Кермувальник був в стані наркотичного сп’яніння. До цього він вже двічі за цей рік притягався до адмінвідповідальності через п’яне водіння. 

Водій відмовився проходити медогляд. На цього склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху, керування транспортом у стані сп’яніння та машиною з номерними знаками, які їй не належать. 

Серійного водія-порушника відсторонили від кермування. 

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