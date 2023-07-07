У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: що сталося

Сьогодні, 7 липня, у найближчу годину зі збереженням до кінця дня у Дніпрі та місцями по області очікується гроза.
Про це попереджають синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології.
Рівень небезпечності – перший, жовтий.
7 липня в Україні, крім східних областей та Криму, грози, у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Тому, виходячи з дому, беріть із собою парасольку!
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра попередили про небезпечне метеорологічне явище: триватиме два дні.
Читайте також:
Автор:
Нещодавно у Facebook артдиректорка книжкового фестивалю Book Space Вікторія Наріжна…
У Марганці, що на Дніпропетровщині, шахрай дурив людей, які хотіла…
Заворожує!
До 4 років в'язниці засудили директора Павлоградського хімзаводу.