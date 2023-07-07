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У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: що сталося

Сьогодні 12:58
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Беріть парасольку!

Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: що сталося

Сьогодні, 7 липня, у найближчу годину зі збереженням до кінця дня у Дніпрі та місцями по області очікується гроза.

Про це попереджають синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології.

Рівень небезпечності – перший, жовтий.

7 липня в Україні, крім східних областей та Криму, грози, у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: що сталося

Тому, виходячи з дому, беріть із собою парасольку!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра попередили про небезпечне метеорологічне явище: триватиме два дні.

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Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: що сталосяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: що сталосяРусский

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