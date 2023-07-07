В Днепре нетрезвый водитель на чужом авто попался патрульным, нарушив ПДД

В Днепре задержан водитель-нарушитель.

Об этом сообщили в патрульной полиции.

В ночь на 7 июля патрульные остановили водителя Hyundai, нарушившего правила дорожного движения. Случилось это на улице Паникахи. В ходе проверки оказалось, что у автомобиля есть номерные знаки, которые ему не принадлежат. Водитель был в состоянии наркотического опьянения. До этого он уже дважды за этот год привлекался к админответственности из-за пьяного вождения.

Водитель отказался проходить медосмотр. На него составили админпротокол за нарушение ПДД, управление транспортом в состоянии опьянения и машиной с номерными знаками, которые ей не принадлежат.

Серийного водителя-нарушителя отстранили от вождения.

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