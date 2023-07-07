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У Дніпрі виставили на продаж відому історичну будівлю в центрі міста

Сьогодні 12:43
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У Дніпрі вчергове хочуть продати Англійський клуб.

Новости Днепра про У Дніпрі виставили на продаж відому історичну будівлю в центрі міста

Цю будівлю в середмісті Дніпра неодноразово намагалися продати, але покупця так і не знайшли. 

Оголошення про продаж з’явилося на сайті Національної електронної біржі. 

Продають 90 із 100% частки будівлі, яка розташована за адресою місто Дніпро, вулиця Воскресенська (колишня Леніна), будинок 3. Аукціон проводять за англійською схемою, тобто без можливості зниження початкової ціни.

За будівлю в середмісті Дніпра просять 26 мільйонів 277 тисяч гривень. Загальна площа – 3380 квадратних метрів. 

Електронний аукціон заплановано на 20 липня.

Повідомляється, що колишній Англійський клуб із 2014 року є частиною заставної власності «Приватбанку». Тож його продають як майно боржників у справі про банкрутство.

Деталі аукціону можна дізнатися тут.

Нагадаємо, раніше розвалену будівлю Англійського клубу намагалися врятувати, відремонтувавши дах та закривши вікна. Ми також розповідали детальну історію цієї споруди. 

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