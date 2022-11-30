У середмісті Дніпра намагаються врятувати відому старовинну будівлю

У Дніпрі рятують історичну будівлю.

Як розповіла керівниця департаменту охорони культурної спадщини Дніпроради Надії Лиштва, у місті намагаються врятувати одну із відомих історичних будівель. Англійський клуб або більш відомий, як Дім офіцерів знаходиться на вулиці Воскресенській, 3.

Будівля занедбана і потроху розвалюється. Зараз будинок намагаються захистити від примх погоди та мінімально відремонтувати дах і віконні прорізи.

Ось так зараз виглядає дах.

Зараз дах намагаються трохи підрихтувати.

А плівка у два шари, та автентична бляха (прікріпили там, де вона відійшла) зможе дати пам’ятці додатковий шанс протриматись в очікуванні сумлінного власника. Далі ще роботи на даху та з віконними прорізами, які в більшості відсутні (побите скло, поламані рами), – зазначила Надія Лиштва.



Нагадаємо, раніше ми розповідали історію Англійського клубу.

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